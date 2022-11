Da ieri 3 novembre 2022 l’operatore Vodafone Italia ha deciso, per le nuove attivazioni, di eliminare la voce del prezzo bloccato di 24 mesi nelle offerte che attualmente lo prevedevano.

Alcune offerte che fino a ieri lo prevedevano sono per esempio, la Vodafone Silver con Smart Pay a 9,99 euro al mese nella versione operator attack nei negozi Vodafone aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone effettua delle modifiche ad alcune offerte

Vodafone Italia propone da anni online, nei negozi e nei call center le offerte tariffarie operator attack tra cui Vodafone Bronze con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi a 7 euro al mese con 0 euro di costo di attivazione. Troviamo anche la Silver, con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali dall’Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese a 7.99 dal secondo mese ed infine un’altra versione della Silver con ben 200 GB al mese al prezzo di 9.99.

Queste offerte sono attivabili da chi proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Per chi invece attiva un nuovo numero è disponibile la Special Minuti 20 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G a 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese il cliente paga il costo di rinnovo a 11,99 euro.

Le offerte Bronze e Silver includono, senza costi aggiuntivi, alcuni servizi standard come ad esempio i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414 per conoscere il proprio credito residuo, l’azzeramento dell’eventuale costo del piano della SIM. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.