Il franchise di John Wick si espanderà ancora nel corso del 2023. Oltre la serie di film, per cui è previsto il debutto del quarto capitolo il prossimo anno, il leggendario sicario potrà contare anche su una serie TV.

La serie prenderà il nome di The Continental e sarà un prequel della serie di film. Il nome è ispirato ai famosi hotel riservati agli assassini visti nei film. La distribuzione della serie negli Stati Uniti è affidata a Peacock, mentre per il resto del mondo ci sarà una diversa piattaforma.

Le avventure di The Continental saranno mostrate su Amazon Pirme Video. La serie si articolerà su tre episodi, ma avrà il compito di espandere la mitologia di John Wick e del mondo dei sicari.

L’universo di John Wick è in continua espansione e su Amazon Prime Video arriverà The Continental, una serie TV spin-off e prequel

Tra i protagonisti della serie spiccano Colind Woodell che reciterà nei panni di Winston (interpretato da Ian McShane nei film) e Ayomide Adegum che porterà in scena Caronte (interpretato da Lance Reddick nei film).

Il cast inoltre sarà composto anche da Mel Gibson, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate e Peter Greene. La scrittura e la supervisione della serie, invece, è affidata a Greg Coolidge e Kirk Ward che ricopriranno anche il ruolo di produttori esecutivi.

Come confermato da Chris Mansolillo, Director of Content Acquisition per Prime Video: “I film di John Wick hanno creato uno degli universi più immersivi, dettagliati e godibili che abbiamo mai visto sullo schermo nell’ultimo decennio. Siamo estremamente orgogliosi di contribuire a costruire questo universo, offrendo agli spettatori uno sguardo sulle origini dell’Hotel Continental e dei suoi incredibili personaggi“.