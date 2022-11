La nuovissima Hyundai IONIQ 6 si sta preparando per il debutto ufficiale. Il secondo modello della gamma IONIQ sarà ordinabile in Italia a partire da mercoledì 9 novembre. Tutti coloro interessati ad pre-ordinare la vettura, potranno collegarsi all’innovativa piattaforma Hyundai Click to Buy per completare il processo completamente online.

Per chi, invece, volesse prima vedere la IONIQ 6 dal vivo, potrà recarsi in tutti gli showroom Hyundai a partire dal primo dicembre. Il produttore coreano ha scelto di realizzare una vettura che rientra nella categoria Electrified Streamliner unendo design e tecnologia.

Infatti, la batteria da 77,4 kWh può essere abbinata a due layout di motori elettrici: a trazione posteriore (RWD) con un singolo motore o integrale (AWD) con due motori. Prendendo in esame la configurazione top di gamma, grazie alla trazione integrale il veicolo elettrico è in grado di erogare una potenza combinata di 239 kW con 605 Nm di coppia. Questi valori permettono di avere un’accelerazione da 0 km/h a 100 km/h in 5,1 secondi.

Hyundai IONIQ 6 sta arrivando in Italia, scopriamo gli allestimenti i prezzi e la dotazione della Electrified Streamliner

Le incredibili performance di IONIQ 6 sono rese possibili dall’innovativa architettura della piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP). Si tratta di una piattaforma dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici sviluppata appositamente da Hyundai.

La batteria utilizza una tecnologia a 800V di serie, ed è in grado di ottenere fino a 351 km di autonomia con una ricarica di soli 15 minuti. I sistemi di controllo interni permettono di passare da 10% all’80% della carica in 18 minuti complessivi.

Ma non è tutto, IONIQ 6 può diventare una postazione di lavoro o un powerbank su quattro ruote attraverso l’innovativa tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). La vettura è in grado di erogare energia elettrica fino a una potenza di 3,6 kW per alimentare dispositivi esterni.

Prezzi e allestimenti

Il prezzo di listino della Nuova IONIQ 6 parte da 47.550 € e varia a seconda dei motori e delle batterie. Gli utenti potranno anche utilizzare il servizio Hyundai By Mobility per ottenere una forma di leasing completamente personalizzabile. I tre allestimenti disponibili sono: