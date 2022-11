Gli smartphone ormai sono il dispositivo di riferimento per molte persone: puoi controllare la posta elettronica, pagare le bollette o postare sui social media.

Quindi immagina di ricevere una notifica inaspettata dal tuo provider di telefonia mobile che la tua scheda SIM è stata attivata su un nuovo dispositivo. Cosa succede in questi casi? Questi potrebbero essere segni che un truffatore ha clonato la scheda SIM per dirottare il tuo numero di cellulare.

Ma come fanno i truffatori a scambiare una scheda SIM in questo modo? Potrebbero chiamare il tuo fornitore di servizi di telefonia cellulare e dire che il tuo telefono è stato perso o danneggiato. Quindi chiederanno al provider di attivare una nuova scheda SIM collegata al tuo numero su un telefono di loro proprietà. Se il tuo provider crede alla storia fasulla e attiva la nuova scheda SIM, il truffatore, non tu, riceverà tutti i tuoi messaggi di testo, chiamate e dati sul nuovo telefono.

Il truffatore, che ora ha il controllo del tuo numero, potrebbe aprire nuovi account cellulari a tuo nome o acquistare nuovi telefoni utilizzando le tue informazioni.

Oppure potrebbero accedere ai tuoi account che utilizzano i messaggi di testo utilizzando l’autenticazione a due fattori a loro vantaggio.

Perchè è così pericoloso

L’autenticazione a più fattori (MFA) può fornire una protezione aggiuntiva ai tuoi account. Oltre alla password, avrai bisogno di una seconda credenziale per verificare la tua identità. Potrebbe essere qualcosa che hai, come un passcode che ricevi tramite SMS, una chiave di sicurezza o un’app di autenticazione.

Armato delle tue credenziali di accesso, il truffatore potrebbe accedere al tuo conto bancario e rubare i tuoi soldi o prendere il controllo della tua e-mail o dei tuoi account di social media. E potrebbero cambiare le password e bloccarti dai tuoi account.