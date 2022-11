Postepay bloccate: scomparsi soldi con la truffa phishing, messaggio pericoloso

Tutto quello a cui le persone possono essere sottoposte durante l’arco della giornata, potrebbe essere pericoloso. Infatti, dopo che l’umanità ha perfezionato i suoi rapporti con il web, sono tanti i rischi che si possono correre senza che se ne sia neanche a conoscenza. Effettivamente le maglie di Internet sono talmente larghe da far fuoriuscire qualsiasi tipo di rischio, il quale potrebbe beccare sia coloro che sono esperti nel settore ma soprattutto tutte quelle persone che sono ignare di alcune problematiche che possono a correre.

I tentativi di phishing sono sempre dietro l’angolo e per chi non sapesse di cosa si tratta, potrebbe essere questo il momento giusto per impararlo. Le truffe, le quali spesso vanno a beccare gli utenti Postepay e di Poste Italiane in generale, lo fanno con alcuni messaggi che fingono di impersonare proprio il colosso del mondo delle banche. Proprio così quindi sarà possibile a prendersi la fiducia dell’utente medio, il quale dunque eseguire gli ordini. Questi vengono impartiti molto spesso tramite e-mail, le quali però arrivano da indirizzi sconclusionati che non coincidono per nulla con quelli di Poste Italiane.

Postepay: una nuova truffa avrebbe rubato soldi agli utenti italiani ad ottobre

Il nuovo messaggio nel quale molti utenti si sono imbattuti avrebbe del clamoroso. Postepay viene attaccata ancora una volta da un tentativo di phishing, il quale fa credere che il conto sia bloccato.

Per sbloccarlo servirebbero le credenziali di accesso, le quali però non andrebbero a sbloccare il conto, mai realmente bloccato, ma semplicemente nelle tasche dei malviventi. Questi poi potranno entrare liberamente nei conti per svuotarli in poco tempo.