Konami Digital Entertainment ha ufficializzato un importante traguardo per i giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Dopo sei anni di attività, gli utenti di tutto il mondo hanno ottenuto e collezionato un numero incredibile di carte.

L’azienda ne ha registrate oltre 77,7 miliardi ma il numero è destinato a crescere considerevolmente. Per celebrare questo straordinario traguardo e, al tempo stesso, ringraziare tutti i giocatori che hanno permesso questo risultato, KONAMI ha deciso di offrire diverse ricompense.

I Duellanti di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS potranno contare su tantissime risorse gratuite e collezionabili in-game. Il filo conduttore di tutte queste ricompense è chiaramente il numero 7, che richiama i 77,7 miliardi di carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia un traguardo molto importante in quanto la community ha raggiunto l’impressionante cifra di 77,7 miliardi di carte



Il premio più ambito da tutti i giocatori sarà certamente il Mago Nero, il più popolare mostro di livello 7 del gioco. Infatti, si tratta di una carta Prismatica realizzata con un artwork alternativo che renderà il deck dei Duellanti ancora più esclusivo.

Ma le novità non finiscono qui e, tra le varie ricompense a cui sarà possibile accedere in maniera gratuita, sarà possibile trovare:

Carta prismatica Mago Nero con artwork alternativo

con artwork alternativo 777 Gemme

1 Dream Ticket UR (Normale), 3 Ticket UR (Prismatico, Lucido, Normale) e 3 Ticket SR (Prismatico, Lucido, Normale), tutti distribuiti in 7 giorni

Tappetino da gioco e card sleeve con artwork “7” Spell Card

Spell Card Skill Ticket ottenibile completando la missione “Play 7 PvP Duels”

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è basato sull’omonimo gioco di carte collezionabili ed è disponibile sia su mobile che PC. L’ispirazione, però, arriva dal celebre manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato nella testata “WEEKLY SHONEN JUMP” della SHUEISHA Inc. Attraverso questo titolo, i giocatori possono rivivere in prima persona gli emozionanti duelli dei protagonisti del franchise e mettere alla prova le proprie abilità in duelli competitivi con le carte.



La passione per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è confermata dagli oltre 150 milioni di download effettuati in tutto il mondo. Attualmente sono stati realizzati oltre 6 miliardi di duelli, a conferma di una community sempre attiva e pronta a giocare. Il titolo è disponibile gratuitamente su App Store ed è compatibile per iPad, iPhone e iPod touch. La versione Android è disponibile su Google Play mentre i giocatori PC possono trovare il titolo su Steam.