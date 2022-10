Roccat ha presentato il nuovissimo Kone Air, un mouse versatile pensato e progettato per il lavoro e il tempo libero. Grazie alla forma ergonomica appositamente progettata dall’azienda, la periferica è in grado di garantire il massimo comfort in ogni scenario di utilizzo.

Il Kone Air si aggiunge così alla sempre più ampia line-up di di mouse da gaming di Roccat, brand dedicato alle periferiche PC di Turtle Beach. Dal punto di vista tecnico, trattandosi di un prodotto pensato anche per il gaming, la velocità di risposta è un aspetto su cui gli ingegneri hanno lavorato parecchio.

Il mouse sfrutta la tecnologia proprietaria Stellar Wireless di ROCCAT che permette di ottimizzare la connettività wireless. Infatti il Kone Air lavora in modalità wireless a 2,4 GHz per eliminare il lag nei giochi più frenetici o in Bluetooth per la produttività in movimento e il consumo energetico ridotto.

Roccat ha presentato il nuovo mouse Kone Air, un device che permette di giocare senza fili ma anche lavorare al meglio

I giocatori possono alimentare il Kone Air con due batterie alcaline AA e ottenere così un’autonomia massima di oltre 800 ore. Volendo, il mouse può lavorare anche con una singola batteria AA per ridurre il peso e migliorare la portabilità.

Come dichiarato da dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beachi: “Il Kone Air è un mouse da gaming per PC progettato anche per essere adatto alla produttività. Il design a più pulsanti del Kone Air è ideale sia per il gaming che per il lavoro. Inoltre, è possibile alleggerire il peso per il gaming o semplicemente godersi la forma, il feeling unico e l’incredibile durata della batteria“.

Il nuovo mouse di Roccat è disponibile per il pre-order già da oggi sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzato. Le colorazioni disponibili al lancio sono Black o Arctic White mentre il prezzo consigliato è di 69.99 euro. La data prevista per il lancio effettivo è il 14 novembre 2022.