La saga di The Witcher tornerà a risplendere come mai prima d’ora. In occasione dei 15 anni dall’uscita del primo capitolo nel 2007, il team di CD PROJEKT RED ha annunciato l’arrivo della versione remake del primo storico capitolo.

L’annuncio arriva direttamente dalla software house su Twitter. Come si può leggere nel cinguettio, il team di sviluppo lavorerà in collaborazione con i ragazzi di Fools Theory, uno studio specializzato nella realizzazione dei giochi di ruolo. Infatti, CDPR ha già collaborato con loro in passato per lo sviluppo del secondo e del terzo capitolo.

I ragazzi di CDPR saranno comunque coinvolti direttamente fornendo la supervisione creativa completa ma soprattutto gli strumenti per lavorare con Unreal Engine 5. Il motore grafico sarà centrale per lo sviluppo del Remake di The Witcher ed integrerà alcuni degli assett previsti anche per il nuovo capitolo inedito e slegato dalla saga di Geralt di Rivia attualmente in sviluppo.

I ragazzi di CD PROJEKT RED hanno annunciato l’arrivo della versione Remake di The Witcher, il gioco sarà sviluppato da zero in Unreal Engine 5

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)! We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP — The Witcher (@witchergame) October 26, 2022

Come dichiarato da Adam Badowski, Head of Studio, CD PROJEKT RED: “The Witcher è il nostro punto di partenza per noi e per CD PROJEKT RED. È stato il primo gioco che abbiamo creato e anche un grande momento per noi. Tornare indietro e creare un reamake del gioco per le nuove generazioni di giocatori ci fa sentire grandi, se non grandissimi“.

Il capo dello studio ha poi continuato: “Collaborare con Fool’s Theory al progetto e con tutte le persone coinvolte in passato sui giochi di The Witcher è eccitante. Loro conoscono il materiale molto bene e non vedono l’ora di rendere i giocatori felici“.

Il nome in codice del progetto è Canis Majoris e al momento il team di CD PROJEKT RED non può fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, gli sviluppatori promettono che nuove informazioni saranno disponibili a breve, quindi non resta che attendere ulteriori comunicazioni.