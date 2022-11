Elon Musk è certamente un visionario e una delle sua ultime trovate è quello di riuscire a portare l’accesso a internet in tutto il mondo. La sfida tecnologica è elevata e per questo, attraverso SpaceX, ha creato il sistema Starlink.

Starlink sfrutta una rete satellitare globale che è in grado di offrire la banda larga a bassa latenza ovunque ci si trovi. Per riuscirci, l’azienda ha realizzato una costellazione formata da migliaia di satelliti collocati in orbita terrestre bassa (LEO) che lavorano in abbinamento con i ricetrasmettitori sulla terra.

Questa tecnologia è disponibile in Italia già dallo scorso anno, ma a partire da queste ore, la sottoscrizione di un abbonamento è fortemente scontata. Il canone mensile per poter utilizzare il servizio è stato ridotto a 50 euro al mese.

Starlink lancia una promozione dedicata all’Italia che permette di provare il servizio di connettività internet satellitare a solo 1 euro di anticipo

Inoltre, tutti coloro che si abboneranno, riceveranno il kit completo senza spese di spedizione aggiuntive. Stando alle rilevazioni effettuate, il servizio consente di raggiungere velocità di navigazione comprese tra 130 e 250 Mbps con connessione dati dati illimitata.

pagare solo 1 euro di anticipo ed avere 30 giorni di prova. Inoltre, gli utenti Italiani potranno godere di un’offerta dedicata e disponibile solo per un periodo limitato. Tutti coloro che volessero provare Starlink potranno

Si riceverà tutto il kit contenente il necessario per collegarsi alla rete internet satellitare e le istruzioni per la configurazione. Nel caso in cui la prova dovesse andare a buon fine e gli utenti volessero continuare ad utilizzare in servizio, il saldo residuo di 409 euro verrà automaticamente addebitato 30 giorni dopo il ricevimento del kit. In ogni caso, è sempre possibile recedere ed annullare il servizio avviando la restituzione del Kit prima della scadenza dei 30 giorni.

Tutti coloro che avessero necessità di utilizzare Starlink in mobilità e non solo a casa, possono selezionare l’opzione aggiuntiva di Portabilità. Al costo di 15 euro al mese, è possibile utilizzare la connettività satellitare ovunque ci si trovi e contare su una connessione sempre stabile e veloce.