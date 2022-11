Secondo Spencer, il supporto PlayStation persisterà ‘finché ci sarà una PlayStation’. Il CEO di Microsoft Xbox, Phil Spencer, ha affermato che la società continuerà a rilasciare titoli Call of Duty su PlayStation ‘finché ci sarà una PlayStation a cui spedire’. La nuova promessa arriva poche settimane dopo che Sony ha lanciato un’offerta ‘inadeguata’ per estendere l’accesso multipiattaforma di Call of Duty per tre anni oltre l’attuale accordo e poiché Microsoft continua a dover affrontare il controllo del governo internazionale sulla sua proposta di acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard.

‘Non stiamo allontanando Call of Duty da PlayStation’, ha detto Spencer con enfasi durante un’intervista al podcast di Same Brain. ‘Non era nostra intenzione.’ Invece, Spencer ha affermato che la strategia Call of Duty di Microsoft è ‘simile a ciò che abbiamo fatto con Minecraft’, che è stato un appuntamento fisso multipiattaforma dall’acquisizione da parte di Microsoft dello sviluppatore Mojang da 2,5 miliardi di dollari nel 2014.

Call of Duty sarà sempre supportato su PlayStation

Durante un evento Live del Wall Street Journal mercoledì scorso, Spencer è stato ancora più chiaro riguardo al destino di Call of Duty. ‘Questa serie continuerà a essere lanciata su PlayStation in modo nativo, non è il nostro obiettivo ingannare e cambiare chiunque debba giocare nel cloud o ritirare il gioco tra due o tre anni’, ha affermato. ‘La nostra intenzione è quella di continuare a distribuire Call of Duty su PlayStation finché ciò ha senso… la tecnologia è sempre in uno stato di cambiamento.’

Mentre Spencer ha detto che gli piacerebbe vedere un gioco di Call of Duty su Switch, ha affermato che la versione ‘più intrigante’ del gioco dal punto di vista commerciale è quella che attualmente è un successo sui dispositivi mobile. ‘Se consideriamo i 3 miliardi di persone che giocano ai videogiochi, solo circa 200 milioni di case giocano su console’, ha aggiunto Spencer. ‘La grande maggioranza delle persone che giocano lo fanno sul proprio telefono, che è già in tasca’.

In confronto alle possibilità di quel mercato mobile, il desiderio di Spencer di sconfiggere PlayStation nell’attuale lotta per la guerra tra console sembra essere un ripensamento. ‘Abbiamo stabilito un modello di accordo’, ha detto, ‘e da come lo guardiamo, da nessuna parte in questo accordo PlayStation può cadere nella sua partecipazione o altro’. ‘Questo non faceva parte del nostro modello o di ciò che stavamo cercando di ottenere’.