Sfortunatamente, non saremo in grado di mettere le mani sui prossimi Mac di Apple fino all’inizio del 2023 poiché la società ha affermato che il suo hardware aggiornato non sarà disponibile fino ad allora. Apple sta lavorando su alcuni nuovi Mac. Sii scettico come sempre e tieni presente che Gurman pensa solo che questo sia il probabile risultato del prossimo futuro lancio di prodotti Apple; la teoria afferma che i Mac aggiornati verranno rilasciati nel primo trimestre del 2023 e includeranno laptop MacBook Pro con dimensioni dello schermo di 14 pollici e 16 pollici alimentati da processori M2 Pro e M2 Max.

Gurman afferma che l’hardware verrà rilasciato insieme a macOS Ventura 13.3 (e iOS 16.3), versioni del sistema operativo che dovrebbero essere rilasciate a febbraio o marzo 2023. Per quanto riguarda l’hardware, tuttavia, un debutto a febbraio sembra dubbioso: Apple spesso aspetta fino alla primavera per rilasciare nuovi prodotti, il che significa che la data per i nuovi MacBook Pro (e qualsiasi altra cosa in arrivo) nel tuo calendario è marzo 2023.

Apple si prepara per i suoi prossimi device

In relazione a cos’altro Apple potrebbe aver pianificato per la sua linea di prodotti PC, è stato a lungo ipotizzato che Apple stia ora testando un Mac mini dotato del processore M2, oltre a una variante M2 Pro. Gurman prevede che l’M2 Max avrà 12 core, rispetto ai 10 dell’M1 Max, e sarà completato da 38 core sulla GPU integrata (rispetto ai 32 core). Come forse ricorderete, solo due settimane fa, Gurman aveva previsto che i MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max sarebbero stati sicuramente rilasciati a novembre. Tuttavia, le cose stanno cambiando rapidamente nell’ambiente delle voci Mac a causa della velocità con cui le cose si stanno muovendo.

Tuttavia, per essere onesti con la fonte della fuga di notizie, quando inizialmente ha mandato in onda le voci su questi MacBook Pro aggiornati, ha offerto una cronologia dalla fine del 2022 all’inizio del 2023 per il debutto e marzo (a malapena) si qualifica per il quest’ultimo. Secondo la newsletter di Gurman, l’intenzione di Apple era quella di rilasciare nuovi modelli di MacBook Pro entro la fine del 2022; ma, negli ultimi tempi, abbiamo visto alcuni segnali abbastanza ovvi che ciò non accadrà.