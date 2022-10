Netflix ha avuto numerosi alti e bassi in termini di abbonati. Secondo quanto riferito, la piattaforma di streaming ha perso milioni di membri all’inizio di quest’anno. Tuttavia, ha recuperato 2,41 milioni di membri nel terzo trimestre di quest’anno. Questo è più del doppio di quanto si aspettava Wall Street. L’area Asia-Pacifico rappresenta gran parte della crescita dell’azienda. Netflix ora attuerà misure che ritiene miglioreranno le sue prestazioni e prestazioni finanziarie. Netflix ha riconosciuto che le tariffe per la condivisione degli account sono cambiate. Se riveli le credenziali del tuo account a qualcuno al di fuori della tua famiglia, la società ti addebiterà costi aggiuntivi.

Secondo la piattaforma di streaming, inizierà ad addebitare la condivisione dell’account all’inizio del 2023. Inoltre, tali pagamenti saranno inclusi nei dati di fatturazione come “membri extra”. Tuttavia, l’azienda non ha specificato quanto addebiterà per la condivisione dell’account con altri. A metà di questo mese, il colosso americano dello streaming video ha pubblicato il suo rapporto finanziario del terzo trimestre per l’anno fiscale 2022.

Netflix si prepara alle modifiche

Secondo il rapporto finanziario, le vendite del terzo trimestre dell’azienda sono state di 7,926 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 5,9% rispetto alla cifra di 7,483 miliardi di dollari dell’anno precedente. L’utile netto della società è stato di $ 1,398 miliardi. Si tratta di un calo del 3,5% rispetto a 1,449 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente. I suoi profitti sono stati di $ 3,10, rispetto ai $ 3,19 dell’anno precedente.

Durante le precedenti chiamate sugli utili, Netflix ha rivelato di aver perso alcuni clienti e di aver subito ingenti perdite. Tuttavia, nella sua più recente conferenza sugli utili trimestrali, ha affermato che avrebbe addebitato ai clienti se condividessero le credenziali del proprio account con qualcuno al di fuori della loro famiglia. Il nuovo prezzo sarà una quota associativa extra. Le nuove norme entreranno in vigore nel 2023.

“Infine, abbiamo escogitato una tecnica metodica per monetizzare la condivisione dell’account”. Vogliamo implementare questa strategia in modo estensivo all’inizio del 2023. Seguendo l’input degli utenti, forniremo questi cinque beni senza Cina e Russia. Gli utenti possono spostare i propri contenuti Netflix sui propri account e gli utenti possono controllare meglio i propri dispositivi. Possono creare sottoconti (“membri aggiuntivi”) per pagare parenti o amici. Prevediamo che l’attività di trasferimento dei profili sarà particolarmente popolare nelle regioni in cui i nostri piani supportati dalla pubblicità sono meno costosi”.