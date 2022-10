Secondo un articolo di aggiornamento per le funzionalità di YouTube, il sito di streaming video online YouTube inizierà a distribuire schede distinte per i Shorts di un canale, le trasmissioni in diretta e altri video di lunga durata. YouTube afferma che questo aggiornamento, che è già stato lanciato, è il risultato dell’input degli utenti e aiuterà gli spettatori a individuare il lavoro di un creatore in modo più rapido e semplice. Il lancio di questo aggiornamento è già iniziato.

Quando gli spettatori effettuano una ricerca utilizzando la nuova scheda Cortometraggi, verranno mostrati con un elenco di tutti i video in formato breve che l’autore abbia mai prodotto. Se stai guardando il loro video dal feed Shorts e hai cliccato o toccato sul loro canale, verrai indirizzato direttamente alla scheda Shorts sul loro sito web.

YouTube distribuirà nuove opzioni per gli Shorts

Gli utenti possono vedere tutte le trasmissioni che si sono perse, oltre a quelle pianificate, o seguire uno streaming che ora è in diretta tramite la scheda Live. A causa di questa modifica, tutti questi pezzi di materiale sono stati separati in modo che la scheda Video di un canale, che ha rivendicato la sua posizione come luogo per vedere il lavoro di lunga durata di un creatore, non ne sia ingombra.

YouTube ha indicato che potrebbero essere necessarie fino a due settimane prima che tutti possano visualizzare le nuove schede Cortometraggi e Live che vengono mostrate sulla home page del canale su tutti i diversi tipi di dispositivi. All’inizio di questa settimana è iniziato a essere lanciato agli utenti un nuovo aspetto vivace per l’app YouTube.

Questo non è l’unico aggiornamento recente annunciato da YouTube; la società prevede inoltre di aggiungere ulteriori funzionalità nel prossimo futuro. Oltre a ciò, l’aggiornamento includeva icone in stile pillole e rielaborava i componenti del sito Web di un video per migliorare il coinvolgimento degli utenti.