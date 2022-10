È possibile che Twitter, come Facebook e Instagram, possa implementare l’integrazione NFT in futuro. Il sito Web, attualmente controllato da Elon Musk, ha rivelato una funzione sperimentale che mostra in modo evidente gli articoli NFT ogni volta che gli utenti twittano un collegamento ad essi, a condizione che le inserzioni provengano da uno dei mercati con cui collabora. Un’enorme istantanea dell’opera d’arte digitale, insieme al titolo e al nome della persona che l’ha creata, viene mostrata su ciò che l’azienda chiama ora Tweet Tile NFT. Include anche un pulsante che, se cliccato, invia i visitatori direttamente all’elenco del mercato per quell’oggetto, dove possono acquistarlo o vendere i propri oggetti da collezione, se lo desiderano.

Twitter ora ha quattro partner, tra cui il mercato NFT multi-catena Rarible, il negozio incentrato su Solana ed Ethereum Magic Eden, la startup dietro Top Shot, Dapper Labs e Jump.trade, che è il posto dove andare per gli oggetti da collezione di cricket digitale. Twitter ha affermato nella sua dichiarazione che ‘alcuni’ collegamenti da quei quattro apparirebbero come tessere Tweet NFT per quegli individui che sono stati selezionati per prendere parte al test. Le reti blockchain Flow, Polygon e Tezos sono solo alcune di quelle coperte dai mercati, come notato da Decrypt.

Twitter sta provando un’esperimento

Secondo quanto rivelato dall’azienda al quotidiano, ora sta testando l’integrazione ‘con utenti Twitter selezionati su iOS e Web’ e non è esclusiva dei membri premium di Blue. In passato, Twitter offriva ai suoi clienti paganti l’accesso a un’ulteriore funzionalità sperimentale che consentiva loro di collegare i propri portafogli di criptovaluta ai rispettivi account. Dopo averlo fatto, potranno pubblicare un NFT come immagine del profilo e apparirà con un indicatore che conferma che sono i proprietari ufficiali dell’opera d’arte digitale in questione.