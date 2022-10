Si prevede che il Samsung Galaxy S23 sarà disponibile nel mese di febbraio, portando con sé una serie di miglioramenti alla fotocamera. Questi miglioramenti sono mostrati in quella che forse è la prima fotografia scattata dal telefono che abbiamo visto. Questa immagine è stata pubblicata per la prima volta dal noto tipster Ice Universe sul sito di social networking cinese Weibo. È difficile capire quale immagine dovrebbe rappresentare, ma sappiamo che è stata fotografata con un ingrandimento di 16 e poi ritagliata dopo essere stata scattata.

Quando una foto scattata con un sensore della fotocamera da 108 MP, che sappiamo essere montato sul Galaxy S22 Ultra, viene confrontata con un’immagine scattata con un sensore della fotocamera da 200 MP, che si dice appaia nel Galaxy S23 Ultra, puoi vedere quanto è nitido l’immagine prodotta con il sensore della fotocamera da 200 MP.

Galaxy S23 arriverà nel mese di febbraio

Questo deve essere compreso nel contesto di alcuni tweet che abbiamo visto ieri da Ice Universe, che hanno rivelato miglioramenti alle immagini in condizioni di scarsa illuminazione e maggiori capacità di teleobiettivo che secondo quanto riferito arriveranno con il telefono Galaxy S23 Ultra l’anno successivo.

Se prendi in considerazione questa immagine, diventa più plausibile che la fonte abbia ottenuto un dispositivo prototipo da sola o almeno sia in comunicazione con qualcuno che lo ha. I revisori sono giunti alla conclusione che questo è ‘l’aggiornamento più significativo al telefono cellulare di punta di Samsung negli ultimi cinque anni’, almeno per quanto riguarda le capacità della fotocamera.

Tuttavia, è possibile che i dispositivi Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus non ottengano un miglioramento così promettente nel prossimo futuro. Secondo quanto appreso finora, le fotocamere posteriori di quegli smartphone saranno probabilmente abbastanza simili a quelle che si trovano sulle versioni ora disponibili.