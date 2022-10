Iliad regala i nuovi iPhone 14 sul sito e offre 160GB in 5G quasi gratis

Dopo aver lanciato la sua fibra ottica con un costo di soli 19,99 € al mese per coloro che sono già clienti, Iliad continua a stupire. Sul sito ufficiale ci sono le offerte migliori per la mobilità, anche per quanto riguarda gli smartphone. I nuovi iPhone 14 sono disponibili ai prezzi di vendita, ma con diverse soluzioni che consentono di portarli a casa senza dover sottostare a prezzi da sborsare tutti in una volta.

Ad oggi Iliad risulta infatti uno dei gestori più interessanti e soprattutto attenti nel rubare utenti alla concorrenza. D’altronde un tempo il dominio era tutto dalla parte di quei due gestori che oggi non rivestono più tutta quell’importanza.

Iliad lancia un’offerta incredibile che conta 160 giga in 5G dalla sua parte per soli 9,99 € al mese

Anche Iliad ha scelto di giocare più duro, proponendo delle offerte che di sicuro non lasceranno in differenti coloro che le valuteranno. Sul sito ufficiale c’è una vasta scelta, la quale riguarda tantissimi contenuti di primo livello. Già dalla prima colonna, ecco spuntare la soluzione forse migliore in assoluto nel mondo della telefonia, quella che costa ogni mese solo 9,99 €.

Servirà infatti sborsare tale cifra ogni mese ma soprattutto per sempre senza rimodulazioni per riuscire a portare a casa l’ultima proposta. Si tratta della Flash 160, opportunità che sarà disponibile fino all’11 novembre per essere sottoscritta. Gli utenti potranno avere con questa promozione da parte di Iliad minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano e non solo, messaggi senza limiti ma soprattutto 160 giga di traffico dati in 5G.