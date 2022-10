Iliad pare essere fuori di testa, in questi giorni ha lanciato una nuovissima campagna promozionale che promette ai vari consumatori la possibilità di accedere ad un numero impressionante di sconti, non solo sulle ottime offerte disponibili, ma anche sull’acquisto degli ultimi Apple iPhone.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente, almeno in confronto al listino originario, tuttavia se volete approfittare delle offerte dovete essere clienti Iliad, per questo motivo sarete costretti ad attuare un cambio operatore, con attivazione di una nuova SIM o di portabilità del numero, per riuscire a fruire degli sconti attivati dall’azienda.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Iliad: le offerte sono da sempre le migliori

Pochi sanno che da Iliad è possibile acquistare i nuovi Apple iPhone 14, e similari, pagandoli una cifra inferiore rispetto ai listini proposti dall’azienda produttrice. Il modello base è indubbiamente il più economico, in quanto richiede un versamento iniziale pari a 209 euro, seguito a ruota da 30 rate da 27 euro l’una.

Volendo invece mettere le mani sul top di gamma assoluto della serie, almeno per quanto riguarda il 2022, sarà possibile pensare di acquistare il bellissimo Apple iPhone 14 Pro Max, il cui prezzo corrisponde a 30 rate da 37 euro, a cui aggiungere anche un esborso iniziale pari a 369 euro.

Tutti i prodotti devono essere necessariamente acquistati da Iliad, con vincolo contrattuale corrispondente all’intera durata del pagamento delle rispettive rate, e come detto sarà necessario essere clienti dell’azienda per riuscire a fruire perfettamente dell’offerta, in caso contrario sarà necessario mettere in atto il cambio operatore.