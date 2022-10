Soltanto pochi giorni fa il colosso giapponese Sony ha proposto sul PlayStation Store svariati videogiochi in offerta In occasione della festività di Halloween. Ora, però, l’azienda ha già preparato tutto per le offerte dedicate al mese di novembre 2022.

PlayStation Store: ancora numerosi videogiochi scontati per novembre 2022

Soltanto qualche giorno fa, abbiamo analizzato in un precedente articolo alcune delle migliori offerte proposte su PlayStation Store in occasione delle festività di Halloween. Ora, come già accennato, sullo store sono arrivate tante nuove offerte per il mese di novembre 2022. In particolare, sono disponibili sia videogiochi compatibili per PS4 sia per PS5. Tra questi, segnaliamo Grand Theft Auto V (sia per PS4 sia per PS5).

Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 19,79 euro, ovvero con uno sconto del 67% (il prezzo iniziale è di 59,99 euro). Ancora in sconto poi un grande classico. Si tratta del videogioco The Witcher 3 – The Wild Hunt, Game of the Year Edition. Quest’ultimo, in particolare, è acquistabile sul PlayStation Store ad un prezzo scontato di soli 9,99 euro. Per chi volesse la versione standard, è possibile acquistarla ad un prezzo scontato di soli 5,99 euro.

Segnaliamo poi il videogioco Read Dead Redemption 2: Ultimate Edition. Ora è possibile acquistarlo ad un prezzo scontato di 34,99 euro, ovvero con uno sconto del 65% (il suo prezzo iniziale è di 9,99 euro). C’è poi il videogioco La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Si tratta della versione compatibile con la PS4 ed è proposta con uno sconto del 70%. Il prezzo scontato è infatti di 11,99 euro, contro gli iniziali 39,99 euro.