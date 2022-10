Ci stiamo avvicinando ogni giorno di più alla nota festività di Halloween. Per l’occasione, i vari big del settore gaming si stanno preparando per offrire ai propri utenti quante più promozioni e offerte possibili. Sony, in particolare, ha anticipato i tempi e sta già proponendo sul PlayStation Store numerosi videogiochi in offerta.

PlayStation Store: per Halloween tanti videogiochi in offerta

In occasione della festività di Halloween diverse aziende tech hanno deciso di proporre alcune promozioni molto allettanti. Oltre a Xbox, ora anche Sony ha deciso di rendere disponibili numerosi videogiochi in offerta sul proprio store.

Sul PlayStation Store, in particolare, saranno disponibili fino al prossimo 3 novembre 2022 numerosi titoli di rilievo appartenenti alla categoria horror. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco The Walking Dead: The Telltale Definitive Edition. Quest’ultimo è al momento proposto sullo store con uno sconto del 60%, ovvero ad un prezzo di 19,99 euro (contro gli iniziali 49,99 euro).

Tra gli altri titoli in offerta, segnaliamo poi il noto videogioco Resident Evil 3. Quest’ultimo è acquistabile sullo store con uno sconto pari al 75%, ovvero ad un prezzo scontato di soli 9,99 euro. Uno sconto notevole, se si pensa che il suo prezzo iniziale è di 39,99 euro. Segnaliamo anche il videogioco Days Gone, il quale viene proposto al momento a 15,99 euro, ovvero con uno sconto del 60%. Tra i titoli PlayStation Hits, segnaliamo Bloodborne proposto ad un prezzo scontato di 9,99 euro.

All’appello non manca poi il videogioco Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (disponibile sia su PS4 sia su PS5). Quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 35,99 euro, ovvero con uno sconto del 40%.