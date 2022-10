Vodafone è folle: con meno di 8 euro al mese ecco 100GB in 5G

Secondo le ultime evidenze anche da parte di coloro che sono diretti testimoni di quello che sta accadendo, le offerte dei nuovi gestori starebbero coinvolgendo gran parte del pubblico in cerca di un nuovo provider. Vodafone non vuole passare in osservato in quanto gestore di maggior blasone in Europa è proprio con le sue ultime offerte sta cercando di riappropriarsi del suo vecchio pubblico. Più clienti infatti hanno deciso di scappare via durante gli anni scorsi, producendo un buco all’interno della famiglia del gestore colorato di rosso.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di nuove offerte che non possono essere pareggiate: ecco fino a 100 giga ogni mese

Le offerte in questione che stanno facendo girare la testa ai vecchi utenti di Vodafone sono in realtà due. Queste sono molto simili tra loro, praticamente uguali, ma con una differenza che sta nel prezzo finale. Questa è data dalla scelta del pagamento, il quale concederà al pubblico fino a 100 giga.

La prima, che è la Special 100 Giga, offre a tutti la possibilità di avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore, 1000 SMS verso tutti e infine 70 giga in 4G per navigare sul web. Ricaricando il credito con addebito diretto sul conto corrente però si arriverà a 100 giga.

Segue la Digital Edition, soluzione di altissimo livello che va oltre il metodo di pagamento che l’utente sceglie. Vodafone con questa promo permette di avere praticamente tutto quello che avete visto nell’offerta precedente ma direttamente con 100 giga. Non vi resta che aspettare un messaggio o una chiamata.