Anche per il cinema è tempo di scoprire le potenzialità del metaverso. Infatti, MK2 ha deciso di creare la prima casa interattiva del cinema d’autore su The Sandbox. Ecco quindi che una delle principali società francesi che promuovono il cinema d’essai è sbarcata su uno dei principali mondi virtuali di gioco.

La fusione di questi due mondi permetterà di sperimentare e offrire agli utenti delle esperienze cinematografiche innovative e rivoluzionarie. La location scelta è il nuovissimo Mk2 Park, una casa del cinema d’autore totalmente realizzata nel metaverso.

Gli utenti si troveranno davanti ad un vero e proprio parco dove potersi sentire come in un cinema all’aperto. Sarà presente una gigantesca e spettacolare giostra e non mancheranno minigiochi a tema cinematografico, attrazioni e richiami al mondo del cinema.

Il cinema d’autore sta per arrivare nel metaverso in un modo del tutto innovativo grazie alla collaborazione tra MK2 e The Sandbox

Come anticipato su YouTube, la tipologia di esperienza sarà assolutamente innovativa ed immersiva. Emerge chiaramente che l’obiettivo di Mk2 Park è quello di permettere ai giocatori di divertirsi insieme. L’hub social è quindi destinato a una fruizione multigiocatore per offrire agli appassionati della Settima arte, e non solo, un punto di riferimento nel metaverso.

Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox, ha dichiarato: “Consideriamo il metaverso come un luogo d’incontro fra diverse forme d’intrattenimento ed espressioni culturali, edè un piacere accogliere MK2 come il nostro primo partner cinematografico d’autore” Il fondatore della piattaforma ha poi continuato: “Insieme abbiamo in programma di creare una destinazione per gli amanti del cinema che potranno così condividere la propria passione e divertirsi in compagnia nel metaverso”.

Elisha Karmitz, CEO di MK2 ha ribadito: “Abbiamo sempre promosso un’idea di cinema vitale, come arte universale aperta a tutto il pubblico. Portare la nostra visione nel metaverso con The Sandbox attraverso un’esperienza unica che celebra il cinema, è un’affascinante opportunità per riunire gli amanti del cinema di tutto il mondo in un nuovo spazio che favorisca nuove scoperte e possibilità creative”.