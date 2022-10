Nvidia ha da poco annunciato la famiglia RTX 4000 per le proprie schede video di fasci premium. Al vertice della serie spicca certamente la RTX 4090 che offre in incremento di prestazioni notevole rispetto alla generazione precedente.

Questa GPU è davvero notevole sia dal punto di vista prestazionale che per le dimensioni. Infatti, supera in lunghezza una Xbox Series S, ed integra un raffinato sistema di dissipazione del calore. Per raggiungere tutta la potenza in grado di sprigionare, la GPU non è certo parca nei consumi.

Ecco quindi che iniziano a sorgere i primi problemi per la soluzione top di gamma Nvidia. Stando ad un report di Tom’s Hardware, l’azienda sta attualmente investigando su alcune problematiche sollevate dai possessori di una RTX 4090.

Nvidia RTX 4090 è la GPU top di gamma del produttore ma gli utenti stanno lamentando alcune gravi problematiche totalmente inaspettate

In particolare, sembrerebbe che la GPU tenda a bruciare e sciogliere i cavi di alimentazione. La RTX 4090 viene fornita con un connettore ATX 2.0 PSU (4 x 8 pin to 16 pin). Un utente di Reddit avrebbe postato la foto del connettore sciolto e, di conseguenza inutilizzabile. Alla conversazione si sono aggiunti anche altri utenti che condividevano la stessa problematica.

Secondo le dichiarazioni di uno degli sfortunati utenti, durante una sessione di gioco, lo schermo è diventato totalmente nero e tutte le ventole del PC hanno iniziato a girare alla massima velocità. Allarmato, l’utente ha spento il computer e ha cercato di capire quale fosse il problema. L’ispezione ha permesso di scoprire il cavo di alimentazione danneggiato.

Al momento sembra che Nvidia stia analizzando tutti i dati in proprio possesso per capire quali siano le cause di questa problematica. Tutti gli utenti in possesso di una RTX 4090 sono stati contattati per ottenere informazioni supplementari utili a trovare una soluzione.