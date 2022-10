WindTre chiude il mese di Ottobre con un’offerta davvero da urlo, con la quale gli utenti hanno davvero la possibilità di pensare di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo accedere ad un bundle veramente infinito, o quasi unico nel suo genere.

Pensare di risparmiare con WindTre è facilissimo, la promozione che troverete attualmente disponibile risulta essere attivabile solo ed esclusivamente dai possessori di un numero telefonico di un operatore virtuale, i quali opteranno per la portabilità presso la stessa WindTre in tempi non sospetti, con acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

WindTre: che offerte solo oggi, ecco tutti i prezzi più bassi

Grazie a WindTre gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una promozione che nasconde al proprio interno tantissimi giga, ad un prezzo tutt’altro che elevato. Oggi vi parliamo della Go Unlimited Star+, la soluzione che prevede un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, ma che allo stesso tempo risulta essere però attivabile solamente dai provenienti da un operatore telefonico virtuale, o comunque dagli utenti che sono stati effettivamente invitati.

Al suo interno risultano essere presenti minuti e SMS infiniti da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono registrato in Italia, a cui si aggiungono anche giga illimitati con navigazione fissata al massimo in 4G+. Il prezzo, come anticipato di 7,99 euro al mese, può essere versato solo ed esclusivamente tramite credito residuo, un plus non da poco in quanto non prevede nemmeno un vincolo contrattuale di durata.