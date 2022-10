Con il lancio della sua nuova offerta denominata Flash 160, l’operatore Iliad permette ora, anche ai già clienti, di richiedere l’upgrade della propria offerta verso la nuova.

L’upgrade può essere richiesto tramite la funzionalità di cambio offerta. Scopriamo insieme cosa comprende nel dettaglio l’offerta.

Iliad Flash 160: anche i già clienti possono richiedere l’upgrade

A partire dallo scorso 20 Ottobre 2022 anche la nuova Iliad Flash 160 è a disposizione dei già clienti mobile Iliad che voglio cambiare la propria offerta, oltre che per i nuovi clienti che possono sottoscriverla da tutti i canali di vendita. Questa offerta, per il momento, porta la scadenza del 10 novembre 2022, salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

Oltre alla nuova Flash 160, per la procedura di upgrade per i già clienti Iliad rimane disponibile fino a nuova comunicazione anche l’offerta solo dati denominata Iliad Dati 300 a 13,99 euro al mese. Concentriamoci ora sulla Flash 160. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 160 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese.

Vi ricordo che l’operatore in questione permette di raggiungere delle velocità massime teoriche fino a 855 Mbps in download e fino a 72 Mbps in upload. Per scoprire tutti i dettagli sul cambio offerta, anche in base all’offerta di provenienza, o altre promozioni dell’operatore, visitate il suo sito ufficiale.