Iliad avvicina un numero sempre più grande di utenti all’acquisto dei nuovissimi Apple iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, la più recente campagna promozionale risulta difatti essere disponibile per i già clienti, e propone in cambio un risparmio ben superiore alle aspettative sull’acquisto di uno smartphone dell’azienda di Cupertino.

Se interessati all’acquisto con Iliad, come avete potuto intuire dal paragrafo precedente, ricordiamo che l’attivazione della suddetta promozione potrà essere disponibile solo ed esclusivamente se in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, per questo motivo sarà necessario effettuare il cambio operatore, nel caso in cui non lo foste.

Iliad: le offerte sono davvero incredibili

Lo sapevate che con Iliad potrete avere gli ultimi iPhone 14 a prezzi fortemente scontati? ebbene proprio in questo periodo l’operatore che ha fatto registrare la migliore crescita negli ultimi mesi, ha deciso di rilanciare la sfida a tutti con un risparmio importantissimo.

Il costo finale varia in relazione alla variante che sceglierete di acquistare, però non sarà mai superiore ai 369 euro di versamento iniziale, a cui aggiungere 30 rate da 37 euro, necessari per l’acquisto di un bellissimo iPhone 14 Pro Max.

Volendo invece spendere il minimo indispensabile, sarà possibile pensare di acquistare un buon iPhone 14, pagandolo inizialmente 209 euro, per poi ovviare per 30 rate da ben 27 euro l’una, cifre tutt’altro che elevate se comunque considerate che in genere questi smartphone hanno un costo che supera di gran lunga i 1000 euro complessivi.