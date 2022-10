Twitter ha subito molte riprogettazioni grafiche nel corso degli anni, la più recente è stata nell’agosto 2021. Poco dopo l’introduzione della piattaforma, l’azienda ha anche lanciato nuove icone, conferendole un aspetto più pulito e snello. Oggi sta aggiornando ancora una volta il suo design e le sue nuove icone sono leggermente diverse dalle precedenti, ma forniscono un miglioramento molto sottile.

Puoi interpretarlo come preferisci, tuttavia la maggior parte delle icone sembra avere una serie di linee più forti e sembra quasi frizzante. Il portavoce di Twitter Shaokyi Amdo ha detto a The Verge che l’aggiornamento sarebbe stato inviato alla versione online di Twitter, così come a iOS e Android. Sebbene non ci fosse una tempistica di implementazione dichiarata, alla fine dovresti ottenerla se mantieni tutto aggiornato.

Twitter si aggiorna su Android e iOS

Sebbene questo ultimo aggiornamento possa non sembrare il più significativo, Twitter ha lavorato su altri aspetti per la sua piattaforma che forniscono un valore reale ai consumatori. Il più recente è un nuovo metodo di controllo delle menzioni, che offre agli utenti un maggiore controllo sul modo in cui gli altri interagiscono con loro. Inoltre, dopo anni di richiesta, gli utenti hanno finalmente ottenuto il loro pulsante di modifica, tuttavia ora è disponibile solo per coloro che pagano per il servizio premium della piattaforma, Twitter Blue.

Dunque, per vedere le nuove icone dovrete controllare la disponibilità per un aggiornamento, sia per Android che per iOS. La piattaforma ha già iniziato a rilasciare l’update per gli utenti di alcuni paesi.