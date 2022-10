Google ha annunciato oggi che i suoi nuovi widget Lock Screen per iOS 16 sono ora disponibili. I widget, lanciati il ​​mese scorso, forniscono un rapido accesso ad alcune delle applicazioni più popolari dell’azienda. Uno dei maggiori vantaggi di avere una schermata di blocco è la possibilità di scegliere più layout per diversi momenti della giornata. Potresti averne uno per affari e uno per uso personale; passare tra i due è semplice. Diverse applicazioni, tra cui Ricerca, Chrome, Drive, Google Maps, Gmail e Google News, utilizzano i widget Google Lock Screen recentemente annunciati.

L’accesso a Cerca dalla schermata di blocco ti consente di cercare qualsiasi cosa rapidamente parlando o digitandola. Se hai bisogno di fare un ulteriore passo avanti, puoi utilizzare Google Lens per eseguire traduzioni rapide al volo. Puoi anche avviare una ricerca o utilizzare la modalità di navigazione in incognito con il widget Schermata di blocco di Chrome.

iOS 16 sta includendo sempre più widget

A volte è fondamentale avere un rapido accesso ai tuoi file. Puoi utilizzare il widget Drive per accedere a file e cartelle consigliati, nonché continuare a lavorare su un progetto dal tuo computer. In termini di Mappe, questo widget è potente e fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale e tempi di percorrenza previsti da casa al lavoro. Come previsto, il widget può anche aiutarti a trovare negozi, ristoranti e alloggi. Con Gmail, il widget mostra i messaggi nella tua casella di posta così come il numero di e-mail che sono arrivate in ciascuna categoria di posta in arrivo.

Ha anche incluso vari widget di intrattenimento tra cui YouTube e YouTube Music. Puoi utilizzare il widget per visualizzare cortometraggi e nuovi video, nonché per cercare video. Con un solo tocco, puoi facilmente andare alla tua musica, canzone o artista preferiti. Infine, Google News fornirà titoli in tempo reale, offrendo ai consumatori un rapido accesso alle notizie quotidiane da tutto il mondo.