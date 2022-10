Canone RAI e bollo auto da eliminare subito: il trucco ufficiale per non pagare

Pagare le tasse in un periodo così difficile storicamente per l’Italia può essere un bel grattacapo. Allo stesso tempo è un obbligo ma alcuni stanno capendo come fare per evitare di corrispondere i pagamenti. Il tutto riguarda in maniera particolare il canone Rai e il bollo auto che sono le tue tasse più odiate dagli italiani in genere.

Canone Rai e bollo auto: ci sono poche soluzioni per evitare di pagarli, sono tutte legali al 100%

Esatto, avete capito tutto perfettamente: potete non pagare il canone Rai e anche il bollo auto ma solo se siete in possesso di determinate caratteristiche specifiche. Per quanto riguarda la prima delle tue tasse e quindi il canone Rai, bisognerà avere almeno 75 anni di età o più per evitare di pagare la tassa annuale che ricordiamo essere di carattere nazionale. La stessa cosa avverrà nel momento in cui risulterete al di sotto della soglia minima del reddito. Nel caso in cui poi non abbiate alcun tipo di televisione in casa vostra, potrete essere esentati ugualmente.

La situazione è diversa invece quando si parla di bollo auto. Questa che è una tassa regionale varia infatti da regione a regione. Per quanto riguarda infatti due regioni su 20 in Italia, la situazione è la seguente: in Piemonte e Lombardia potrete evitare di pagare il bollo auto nel caso in cui doveste acquistare un’auto elettrica. L’esenzione varrà per sempre. Nelle altre regioni invece avrete solo un’agevolazione, la quale verrà tre anni durante i quali potrete evitare di pagare l’imposta.