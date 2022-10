Canone RAI da abolire insieme al bollo auto: il trucco per non pagarli mai

Le tasse più odiate sono due, ovvero il canone Rai e il bollo auto. Soprattutto nel periodo che sta attraversando l’Italia attualmente risulta sempre più complicato far fronte a queste spese e per tale motivo i cittadini cerco un modo per essere esenti dal pagamento.

Canone Rai e bollo auto: ci sono alcuni metodi per evitarne il pagamento ma devono sussistere determinate caratteristiche fondamentali

Per quanto riguarda il bollo auto c’è una particolare esenzione di pagamento per le disabilità. Esistono infatti delle particolari esenzioni che riguardano un limite di cilindrata pari a 2000 cm cubici per un’auto col motore a benzina e pari a 2800 cm cubici per auto diesel o ibride che non superino i 150 kW con motore elettrico. Il tutto solo se questi mezzi sono destinati a persone con disabilità o un familiare a cui una persona disabile può essere fiscalmente a carico.

Per evitare di pagare il bollo poi dovreste acquistare un’auto elettrica, dove infatti sussistono i maggiori sconti. L’esenzione del pagamento del bollo è disponibile per i primi cinque anni dopo l’acquisto, proprio come in 18 regioni su 20. Per quanto riguarda invece Lombardia e Piemonte, l’esenzione è totale, per cui chi acquista un’auto elettrica in queste due regioni, non pagherà mai il bollo.

Per quanto riguarda invece il canone Rai, questo dovrà essere pagato da tutti tranne da coloro che hanno 75 anni di età o più. Anche le persone che non superano il reddito minimo, potranno essere esentati dal pagamento. Stessa cosa per coloro che vivono senza avere in casa una televisione in grado di ricevere i canali.