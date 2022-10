Canone RAI e bollo auto gratis: così non pagherete mai queste tasse

Partendo dal bollo auto, la situazione risulta abbastanza ingarbugliata essendo una tassa di carattere regionale. Ogni regione infatti gestisce la situazione a modo proprio, regolando i veicoli in modo diverso.

Da un capo all’altro del paese infatti si potrebbero trovare evenienza è totalmente discordanti, proprio come dimostrato ultimamente. L’unico modo per evitare di pagare il bollo auto al momento è fiondarsi sulle auto di nuova generazione, quelle ibride o elettriche. Nel primo caso non pagherete per alcuni anni, mentre nel secondo potresti evitare sempre di pagare il bollo nel momento in cui dovresti trovarvi in regioni come la Lombardia e il Piemonte. Diversamente in Campania invece solo per i primi cinque anni si può rimanere esenti se si acquista un’auto elettrica.

Canone Rai e bollo auto da abolire, non sarà mai fatto ma esistono dei modi per non pagare questi due tasse

Il canone Rai invece è totalmente diverso in quanto si tratta di una tassa di carattere nazionale, la quale è uguale per tutti indipendentemente dalla residenza. Possono cambiare però diverse cose in base allo status delle persone, le quali possono anche evitare di pagare. Il canone Rai non riguarda infatti tutti coloro che hanno un’età di 75 anni o superiore. Stessa cosa avviene nel momento in cui il reddito di quella persona non va oltre la soglia minima. Anche coloro che dichiarano di non avere in casa alcuna televisione, potranno essere esenti dal pagamento.

Questi sono gli unici modi legali per non pagare le due tasse che ad oggi sono le più odiate in Italia senza ombra di dubbio.