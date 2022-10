Canone RAI e bollo auto: come evitare di pagarli, il trucco gratis

Più sono le tasse da pagare, più diventano difficili le situazioni di milioni di italiani. Soprattutto in un periodo dove il caro energia sta dando filo da torcere a chiunque, pagare tasse ritenute inutili da chiunque risulterebbe ancora più faticoso.

Purtroppo però non c’è via di uscita, e stiamo parlando di soluzioni legali al 100%. Evitare di pagare due imposte come il canone Rai e il bollo auto risulta davvero complicato visto che bisogna possedere determinate caratteristiche indispensabili.

Canone Rai e bollo auto assolutamente da evitare: ecco come potete fare a non pagare le tue tasse ma c’è bisogno che abbiate delle caratteristiche indispensabili

Ad esempio coloro che vorranno evitare in ogni modo di pagare il bollo auto, dovranno capire che è molto complicato farlo. Infatti tratta di una tassa a carattere regionale che vai a quindi da regione a regione. Se avete un’auto elettrica in Lombardia e Piemonte ad esempio potrete essere esentati dal pagamento del bollo, mentre in Campania tutto ciò varrà solo per tre anni.

Per quanto riguarda invece il canone Rai la situazione risulta molto più diversificata essendo questa una tassa a carattere nazionale. Tutti sono praticamente obbligati, qualora abbiano in casa una TV, a pagare una tassa annuale direttamente sulla bolletta elettrica. Per evitarla bisognerà avere necessariamente 75 anni di età o più, in modo da essere esentati completamente dal pagamento. La stessa cosa avverrà nel momento in cui dimostrerete di avere un reddito al di sotto della soglia minima.

Anche se dichiarerete di non avere in casa una televisione, potrete essere totalmente esentati.