La FIAT Multipla è certamente un’auto che ha fatto parlare di sé per via del particolare design, che si può amare od odiare, e della configurazione a sei posti. Tuttavia, due YouTuber Francesi hanno deciso di realizzare una versione totalmente folle che verrà amata da tutti.

La Vilebrequin 1000tipla, questo il nome della vettura, prende vita in seguito ad una sfida messa in piedi da Sylvain Lévy ePierre Chabrier. L’obiettivo era quello di realizzare una FIAT Multipla in grado di raggiungere i 1.000 cavalli di potenza e poter partecipare alle gare di accelerazione.

La loro passione per i motori li ha portati ad esporre la Vilebrequin 1000tipla addirittura al Salone di Parigi 2022. Grazie al supporto dei finanziatori su Kickstarter, sono stati raccolti oltre 1,1 milioni di euro. Se si considera che l’obiettivo del team di sviluppo era di 50.000 euro per acquistare solo il motore, il progetto è stato più che apprezzato dai fan.

La FIAT Multipla da corsa ha 1.000 cavalli e può scattare da 0 a 100 chilometri orari in appena 2,4 secondi

Come mostrato sul canale YouTube ufficiale, la cifra raccolta ha permesso di modificare profondamente la macchina. I due tuner francesi hanno cercato di mantenere le forme generali della vettura, ma modificando profondamente il motore, la meccanica e l’aerodinamica.

Sotto il cofano infatti, trova spazio un motore V8 da 1.000 cavalli che termina in uno scarico quadruplo in pieno stile Pagani. La base di riferimento è il motore di una Corvette C7 ZO6 da 634 CV. Tuttavia, attraverso una serie di elaborazioni e affinamenti, la potenza erogata è stata aumentata notevolmente e il tutto abbinato ad una nuova trasmissione.

La carrozzeria è stata modificata fino al telaio per resistere alle sollecitazioni estreme. Inoltre, è stato aggiunto un bodykit da corsa caratterizzato dalla presenza di parafanghi allargati per ospitare le gomme da corsa, splitter anteriore e spoiler posteriore per migliorare l’aderenza e l’aerodinamica.

La somma di questi elementi permette alla FIAT Multipla di raggiungere i 340 chilometri orari di velocità massima. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,4 secondi, battendo nettamente tante supercar più blasonate.