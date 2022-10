In queste ore, Honda ha svelato al mondo il design di Prologue, il primo SUV elettrico dell’azienda sviluppato in collaborazione con General Motors. La vettura è pensata per il mercato Americano e arriverà sulle strade degli Stati Uniti a partire dal 2024.

L’annuncio effettuato dall’azienda giapponese ha permesso di conoscere solo le forme del SUV e le dimensioni. Purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli sul powertrain e sulle prestazioni della vettura.

Il SUV ha una lunghezza di 4,87 m e 1,99 m di larghezza con una altezza di 1,64 m. Il passo è di 3,09 m a conferma che la vettura è pensata per garantire la massima abitabilità a tutti i passeggeri.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Honda Prologue è basata sulla piattaforma Ultium di General Motors. Solo per fare un esempio, si tratta della stessa piattaforma utilizzata per Hummer H1T. Andando a guardare il design invece, le linee interne ed esterne sono state realizzate negli uffici Honda Design Studio di Los Angeles.

Con l’annuncio del nuovo SUV, l’azienda ha anche condiviso la timeline aggiornata sui prossimi passi per il futuro. Le vendite di Honda Prologue inizieranno nel 2024 mentre nel 2026 il produttore giapponese inizierà a vedere modelli basati su architetture proprietarie e non sviluppate in partnership.

A partire dal 2027 inizierà un cambio di strategia, con lo sviluppo e la vendita di vetture elettriche a basso costo utilizzando piattaforme sviluppate insieme a General Motors. In questo modo, Honda cercherà di recuperare il ritardo tecnico accumulato nel settore elettrico e cercherà di sfidare i grandi brand che, invece, hanno già acquisito importanti quote di mercato.