La Ford GT è certamente la supercar più importante e famosa del produttore americano. La produzione della vettura sta per raggiungere la conclusione e, prima di salutare definitivamente il progetto, l’azienda ha scelto di realizzare una versione esclusiva.

La nuova Ford GT LM Edition arriverà in soli 20 esemplari e celebrerà le storiche vittorie ottenute nella 24 Ore di Le Mans. La più recente è nel 2016 ma la memoria va soprattutto alle prime tre posizioni conquistate nel 1966 con l’arrivo in parata sul traguardo.

Come confermato da Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance Motorsports: “Utilizzando materiali, design e tecnologie innovativi, la Ford GT è diversa da qualsiasi altra supercar. Per chiudere il capitolo stradale della Ford GT, la LM Edition ci darà l’occasione di lavorare sulla vettura per renderla ancora più performante e celebrare le vittorie“.

Ford GT LM Edition è l’ultima versione speciale della supercar che celebra le storiche vittorie nel motorsport

Le prime consegne inizieranno nel 2022 e l’unica colorazione disponibile è la Liquid Silver. Tuttavia, i fortunati clienti potranno scegliere se impreziosire la carrozzeria con i dettagli in rosso e blu per richiamare la livrea Le Mans. I due colori andranno a dare rilevanza alle appendici aerodinamiche della supercar e la renderanno ancora più unica.

Il rosso e il blu saranno presenti anche nelle razze dei cerchi in carbonio da 20 pollici che permetteranno ammirare i dadi in titanio e le pinze freno Brembo laccate in nero. Gli interni saranno altrettanto speciali, combinando ed alternando alcantara e fibra di carbonio.



Gli ingegneri Ford hanno lavorato a fondo per rendere ancora più performante la propria vettura. La scocca in fibra di carbonio garantisce leggerezza e resistenza mentre per gli altri elementi si sono utilizzate soluzioni altrettanto all’avanguardia. Basti pensare al doppio scarico in titanio stampato in 3D con design ciclonico per massimizzare la velocità dei gas di scarico.