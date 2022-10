Automobili Lamborghini ha fatto registrare un nuovo record molto importante. La nuova Urus Performante ha conquistato la vetta delle celebra crono-scalata Pikes Peak International Hill Climb in appena 10:32.064.

Si tratta di un tempo che è valso il record nella categoria riservata ai SUV di serie. La vettura realizzata a Sant’Agata Bolognese ha percorso uno dei percorsi di gara più impegnativi al mondo, senza alcuna esitazione.

La Pikes Peak si snoda su un percorso che misura oltre 20 chilometri e conta 156 tra curve e tornanti. Le vetture, inoltre, affrontano un dislivello di oltre 1.439 metri di altezza ad una velocità che supera i 230 chilometri orari. Il traguardo è situato a 4.300 metri di quota e la pendenza media del percorso è del 7% ma raggiunge punte massime del 10.5%.

Lamborghini Urus Performante si conferma la regina dei Super SUV anche nelle sfide su strada stabilendo il nuovo record di categoria a Pikes Peak

Nonostante la competizione si svolge su una strada chiusa al traffico, alcuni tratti non prevedono alcuna protezione contro una eventuale caduta in caso di errore. Tutte questa caratteristiche hanno fatto sì che la competizione sia stata ribattezzata “Race to the Clouds”, la gara verso le nuvole.

A portare la Lamborghini Urus Performante al limite ci ha pensato Simone Faggioli, test driver Pirelli. Come mostrato su YouTube, la Pikes Peak è estremamente rischiosa e serve una apposita preparazione tecnica e fisica.

Il team Lamborghini ha lavorato a fondo per preparare la Urus Performante alla sfida e il loro lavoro ha permesso di raggiungere questo nuovo storico risultato. Come confermato dallo stesso Simone Faggioli: “Pikes Peak è solo per chi vuole alzare l’asticella, e noi con la Urus ce l’abbiamo fatta!“