La Vulcan II Mini, la nuova tastiera compatta di ROCCAT, nasce con l’intento di portare la pluripremiata esperienza d’uso delle tastiere del brand ad un nuovo livello. Infatti, la periferica presenta tutte le caratteristiche della versione standard ma in un formato più piccolo del 35%.

Nonostante le dimensioni compatte, la Vulcan II Mini presenta equipaggia sia i velocissimi TITAN II Optical Switch che la tecnologia Dual LED Smart Key. Questa combinazione permette una digitazione di qualità superiore ma al tempo stesso comodità, funzionalità e durabilità.

I TITAN II Optical Switch di seconda generazione, offrono un’attuazione ultra-rapida e una durabilità incredibile da oltre 100 milioni di click. Gli switch utilizzano la tecnologia red/linear e sono appositamente progettati per avere un’attuazione fluida che ben si sposa con i giochi competitivi.

Inoltre, ROCCAT ha scelto di equipaggiare la Vulcan II Mini con tecnologia Dual LED Smart Key. Questa permette di avere 30 tasti intelligenti e multifunzione che, attraverso un secondo LED di indicazione, permettono di avere sempre sotto controllo le funzioni secondarie attive.

Come dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach: “Migliorare il design della nostra amata tastiera Vulcan è sempre una prospettiva ardua, ma anche questa volta siamo riusciti a realizzare un prodotto altamente gratificante come la Vulcan II Mini“.

La nuova tastiera da gaming in formato mini è stata presentata qualche settimana fa, ma a partire da queste ore è disponibile ufficialmente per l’acquisto. La Vulcan II MINI è disponibile sul sito ufficiale del produttore o presso i rivenditori di autorizzati al prezzo di 149,99 €.

Per garantire la massima personalizzazione ROCCAT l’ha realizzata nelle colorazioni Ash Black o Arctic White. Inoltre, i giocatori PC possono aggiungere il loro tocco personale con i keycap di terze parti con montaggio a croce. Non manca la possibilità di utilizzare cavi USB-C colorati e personalizzati per rendere ancora più unica la periferica.