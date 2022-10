Il debutto del nuovo aggiornamento di Tower of Fantasy è previsto per il 20 ottobre e si preannuncia estremamente importante per il titolo. L’aggiornamento è denominato “Vera” e introdurrà tante novità oltre a due nuovi ambienti sulla mappa per per ampliare le possibilità di gameplay.

Per scoprire alcune delle feature in arrivo, Level Infinite e Hotta Studio hanno tenuto uno speciale streaming dove hanno mostrato ulteriori dettagli del primo major update di Tower of Fantasy. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori sia su Mobile su PC oltre che su Steam.

Grazie al video gameplay mostrato dagli sviluppatori, possiamo guardare in anteprima le novità di “Vera”. Il team ha mostrato il nuovo misterioso personaggio Ruby e approfondito le sue armi e le abilità Spark.

Tower of Fantasy si sta per aggiornare con il primo grande update denominato “Vera” che introdurrà nuove aree di gioco e nuove sfide

Le due nuove aree esplorabili sono il Deserto Gobby e, al suo centro, la città cyberpunk di Mirroria. In entrambe le aree si nascondono missioni, eventi, nemici ma anche tantissime possibilità di esplorazione e divertimento.

Infatti, saranno presenti boss leggendari da superare, veicoli inediti da pilotare e armi potentissime. Una delle principali feature del Deserto Gobby sarà la zona definita come Grayspace. Al suo interno, i nemici saranno numerosi ed agguerriti ma le ricompense saranno altrettanto ricche.

Non resta che attendere il 20 ottobre per scoprire tutte le novità di Tower of Fantasy. Con questa espansione, gli sviluppatori puntano ad ampliare il successo globale del titolo e offrire un gameplay ancora più vario ed emozionante.