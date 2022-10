Nell’attesa di poter toccare con mano il nuovo GTA VI, alcuni utenti hanno deciso ingannare l’attesa cercando di scoprire quanto più passibile sul prossimo capitolo. Il gioco, infatti, è ancora in fase di sviluppo da parte di Rockstar Games, ma il recente leak ha permesso di avere accesso ad alcune informazioni riservate.

Attraverso l’analisi dei video gameplay e dei codici di gioco trafugati, è stato possibile realizzare una prima bozza della mappa di Vice City. Attraverso l’analisi delle coordinate, emerge che la mappa sarà nettamente più grande di quella di San Andreas.

Questa notizia avrebbe dovuto emozionare gli appassionati, ma sembra che abbia suscitato sentimenti contrastanti. Sotto il post su Twitter di Church of GTA, autore della mappa, i commenti degli utenti sono stati tutt’altro che felici.

La nuova mappa di GTA VI si preannuncia gigantesca ma questo sta facendo preoccupare gli appassionati di Grand Theft Auto

Bigger isnt always better, we've seen that plenty — Skinnder01 (@Skinnder01) October 9, 2022

Tra i vari messaggi di risposta si legge che “Più grande non è sempre meglio, l’abbiamo visto tante volte“. Un altra richiesta che emerge spesso è il giusto bilanciamento tra aree cittadine e periferie. Un problema di questo tipo si verifica anche su GTA V, con aree montuose che aumentano la dimensione della mappa ma che non aggiungono nulla in termini di gameplay.

Ci sono anche alcuni messaggi di sostegno agli sviluppatori. Alcuni utenti scrivono che si fidano di Rockstar Games in quanto loro sanno cosa stanno facendo. Inoltre, portano come dimostrazione che la mappa di gioco di Red Dead Redemption 2 è vasta ma al tempo stesso bella da vivere.

L’impegno degli sviluppatori, in caso di una mappa così grande, sarà quello di rendere ogni area di Vice City varia e popolata. Per raggiungere questo obiettivo ci aspettiamo tantissimi missioni secondarie e collezionabili che inciteranno i giocatori a spostarsi in lungo e in largo.