Castle Renovator permetterà a tutti gli utenti PlayStatin 5 e PS4 di diventare degli ingegneri ed immergersi appieno nell’atmosfera medievale. Sarà possibile restaurare antichi e bellissimi castelli ma, per i più abili, costruirne di nuovi partendo da zero.

Il gioco è disponibile per le console Sony a partire dal 7 ottobre. Gli sviluppatori stanno lavorando anche ad una versione destinata a Xbox One and Xbox Series X|S che farà il proprio debutto nelle prossime settimane.

Castle Renovator inoltre è disponibile anche su PC ma con il nome di Castle Flipper. Lo sviluppo del gioco è stato curato dal team polacco Pyramid Games, famoso per titoli come Rover Mechanic Simulator e Occupy Mars: The Game.

Con Castle Renovator potrete immergervi nell’atmosfera medievale e diventare dei costruttori e designer di castelli

L’obiettivo del gioco è quello di riportare i vari castelli all’antico splendore. I giocatori dovranno effettuare opere di pulizia e restauro, andando a ripristinare le mura e le decorazioni delle costruzioni medievali. Con l‘avanzare delle missioni, verranno sbloccati nuovi equipaggiamenti sempre più utili e potenti per finire il lavoro più velocemente con risultati migliori.

Come viene mostrato dal trailer mostra, le location scelte dagli sviluppatori sono numerose tra cui figurano castelli e villaggi. Ma non è tutto, saranno presenti anche magioni, palazzi, fienili e perfino delle navi pirata.

Una volta terminate le missioni, la rigiocabilità è assicurata grazie alla modalità creativa. Sarà possibile costruire le proprie strutture senza limiti, dando ai giocatori la possibilità di divertirsi. Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “Castle Renovator è un titolo che offre un gameplay calmo e rilassante con elementi che incoraggiano la creatività”.