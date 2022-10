Il mondo degli acquari sbarca su Nintendo Switch con Aquarist. Il titolo permetterà a tutti i giocatori di vestire i panni del proprietario di un negozio di acquari. Attraverso una attenta gestione del proprio punto vendita, bisognerà espandere i propri limiti e diventare il più grande fornitore della zona.

Il titolo ha già fatto il proprio debutto su PC a marzo 2022 con una accoglienza molto positiva. Le recensioni su Steam raggiungono un punteggio dell’80 percento, a conferma di come i giocatori siano rimasti piacevolmente sorpresi.

A partire dal 10 ottobre, anche gli utenti Nintendo Switch potranno giocare ad Aquarist. Il titolo inoltre farà il proprio debutto anche su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso delle prossime settimane.

Aquarist permette agli utenti Nintendo Switch di immergersi nel fantastico e rilassante mondo della creazione e gestione di acquari complessi

Come mostrato dal trailer, in Aquarist non bisognerà solo organizzare un negozio di acquari ma gestirli in prima persona. Gli elementi gestionali includono vari aspetti tra cui anche quello di creare, riparare, gestire ed osservare i vari acquari proposti durante le missioni.

I progressi all’interno del gioco permetteranno di acquisire nuove competenze, sbloccare nuove varietà di pesci e equipaggiamenti unici. Un aspetto importante da valutare sarà la biodiversità al fine di permettere la convivenza di varie specie di pesci e piante.

Come confermato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “Aquarist è un gioco tranquillo e rilassante pensato non solo per gli appassionati di acquari. Il gioco è caratterizzato da un alto livello di realismo e attenzione al dettaglio. Per esempio, se si crea un ecosistema specifico, sarà necessario che ogni aspetto sia bilanciato e che le condizioni siano soddisfacenti per ogni tipologia di pesce inserita“.