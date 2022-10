In questo periodo di rincari ed aumenti del costo della vita, le bollette sembrano essere senza controllo. Il prezzo di luce, acqua e gas sta arrivando alle stelle e quindi c’è bisogno di intervenire per cercare di evitare gli sprechi che possono costare caro a fine mese.

Provando a cambiare le proprie abitudini, eliminando atteggiamenti sbagliati e riducendo gli sprechi è possibile risparmiare qualche euro in bolletta. Nelle prossime righe vi suggeriamo alcuni consigli semplici ma efficaci che permetteranno di abbassare il costo delle bollette.

Provate a risparmiare sulle bollette cambiando abitudini a casa e prevenendo gli inutili sprechi di luce, acqua e gas

Doccia

Il modo migliore per risparmiare acqua durante la doccia è quello di ridurne la durata al minimo essenziale. Siamo tutti abituati a far scorrere l’acqua per far riscaldare il flusso ma, una volta calda dovremmo subito iniziare a lavarci e non dimenticarci l’acqua aperta. Inoltre, l’acqua andrebbe chiusa mentre ci si insapona e riaprirla solo per il risciacquo finale.

Riscaldamento

Il riscaldamento a casa è un altro fattore che incide sulla bolletta. Basta ridurre di un grado la temperatura sul termostato per iniziare a risparmiare senza influire sul benessere. Inoltre, per ottimizzare al massimo i consumi, il termostato non dovrebbe mai superare i 20 gradi nella zona giorno. Nella zona notte, invece, la temperatura ideale è compresa tra i 16 e i 18 gradi.

Frigorifero

Spesso si apre il frigorifero e si rimane a fissare gli scaffali senza decidersi su cosa prendere. Questo atteggiamento è sbagliatissimo in quanto porta il frigorifero a dover lavorare di più per compensare l’aumento della temperatura. Ecco quindi che lo sportello andrebbe aperto e subito richiuso. In più, per evitare di affaticare il motore, non andrebbero mai inseriti cibi ancora caldi.

Cucine a gas

Se possedete una cucina a gas, per evitare utilizzare i fornelli più del necessario è possibile utilizzare alcuni accorgimenti. Le pentole a pressione permettono di ridurre i tempi di cottura dei cibi e di conseguenza limitare l’utilizzo del gas. Se invece siete appassionati di tisane e simili, l’acqua può essere fatta bollire nel microonde con un netto guadagno in termini di tempo e di consumi.