Il caro bollette si sta facendo sentire sull’economia famigliare ed è quindi necessario intervenire per evitare che i costi arrivino alle stelle. Siamo abituati a non badare ad alcuni aspetti che, invece, potrebbero ridurre il costo di luce, gas ed elettrici.

Provando a cambiare alcune abitudini sbagliate, è possibile iniziare a risparmiare e quindi limitare l’aumento dei costi. Di seguito proponiamo alcuni consigli che potranno esservi utili e nel lungo periodo porteranno ad una riduzione delle bollette.

Per fronteggiare il caro bollette è possibile iniziare a cambiare approccio e cercare di evitare gli sprechi con alcuni piccoli accorgimenti

Lavatrice

La lavatrice andrebbe utilizzata sempre a pieno carico al fine di ridurre il numero di lavaggi settimanali. Come ulteriore soluzione per limitare il consumo di energia, è possibile utilizzare cicli di lavaggio a basse temperature in modo tale non richiedere ulteriore acqua e corrente per portare a termine il lavaggio. Se presente, è possibile attivare la modalità Eco per massimizzare il risparmio.

Lavastoviglie

Anche per la lavastoviglie è sempre consigliabile effettuare il lavaggio solo a pieno carica e a basse temperature. Scegliete sempre il ciclo di lavaggio più breve per evitare di sprecare inutilmente acqua e corrente. È possibile attivare la modalità Eco, dove presente, consumare meno risorse durante il ciclo di pulizia.

Frigorifero

Per il frigorifero è possibile cambiare facilmente le proprie abitudini per limitare gli sprechi. Lo sportello va mantenuto aperto solo per il tempo necessario a prendere o riporre il cibo o le bevande. Ogni secondo in più comporta un inutile spreco. Inoltre, mettere nel frigorifero cibi ancora caldi comporterà maggiore lavoro e, di conseguenza, un aumento dell’energia consumata.

Dispositivi elettronici in standby

Un modo semplice e veloce per ridurre gli sprechi è quello di spegnere i dispositivi elettronici come la TV e non lasciarli in standby. Sicuramente è comodo avere la TV che risponde immediatamente al comando di accensione, ma se si passa tanto tempo fuori casa, si sta sprecando energia. Il consiglio è quello di staccare direttamente la presa quando non si usa la TV e collegarla solo quando si intende accenderla.