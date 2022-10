Anche il settore alimentare si trova in grandissima difficoltà. Infatti, dopo il caso dei wurstel Tre Valli che ha fatto particolare scalpore in tutta Italia, ecco che arriva anche un’altra sfilza di lotti ritirati di un famoso prodotto. La causa è sempre la stessa: il batterio della Listeria.

Sono 3 ad oggi i morti accertati per via del batterio della Listeria in Italia e un quarto ancora da confermare. Come detto poc’anzi, è giunta da una manciata di ore una nuova allerta riguardante un altro prodotto capace di causare la listerosi. Quali sono i rischi di un’infezione del genere? Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Prodotti ritirati: ecco un altro prodotto contaminato dal batterio della Listeria

Il famoso prodotto che “accompagna” i wurstel Tre Valli sono i tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori. In questi ultimi è stata rilevata la presenza del batterio della listeria, pertanto l’azienda ha deciso di ritirare in via immediata dei lotti specifici.

Inoltre, anche sul sito del ministero della Salute è stata accertata la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Tutte le persone che hanno acquistato i tramezzini dei lotti che andremo a specificare non dovranno assolutamente mangiarli. Sarà inoltre possibile riportare il prodotto al punto vendita dov’è stato acquistato e ottenere un rimborso.

Di seguito i lotti ritirati dei tramezzini al salmone Allegri Sapori:

22952 1

22952 2

La trasmissione della Listeria avviene principalmente per via alimentare. Dunque, come detto anche dall’Istituto Superiore di Sanità, sia bambini sani che adulti possono incappare in un’infezione. Tuttavia, è molto raro che questi incomincino a sviluppare delle forme gravi della malattia.

Contrariamente a ciò che avviene ai soggetti debilitati, immunodepressi e le donne in gravidanza, i quali devono necessariamente prestare particolare attenzione a non infettarsi onde evitare gravi conseguenze.