Aumentano giorno dopo giorno le segnalazioni di casi clinici di listerosi in diverse Regioni del nostro Paese. Questo è dovuto alla contaminazione in alcuni prodotti importanti da batterio Listeria monocytogenes.

Le verifiche del caso, fatte sempre dal ministero della Salute, hanno visto che è presente “una correlazione tra alcuni di questi casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole” prodotti dalla ditta agricola Tre Valli.

La presenza è stata confermata anche da “campionamenti effettuati nello stabilimento“, Tuttavia, il ministero della Salute mantiene la calma è rassicura gli italiani che “L’attenzione resta alta“.

Wurstel ritirati dal mercato: ecco i lotti da evitare

L’azienda in questione ha dovuto ritirare i seguenti lotti: 1785417 e 01810919. Inoltre, essendo che la prevenzione non è mai abbastanza, sono stati ritirati anche tutti i lotti prodotti prima del 12 settembre.

E non solo, il ministero ha riferito anche che è possibile essere rimborsati dei prodotti acquistati. Allo stato attuale si sta ancora indagando su altre tipologie di prodotti che possono essere causa di casi umani di listerosi.

La trasmissione principale a cui può andare incontro l’uomo è principalmente alimentare. Difatti, bambini e adulti possono essere infettati in via occasionale, ma è difficile che sviluppino una malattia rispetto a soggetti già cagionevoli, immunodepressi e nelle donne in gravidanza.

I sintomi vanno a variare in base a quanta dose infettante c’è nell’individuo e al suo stesso stato di salute. Si può andare da forme influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino, nei soggetti a rischio, a forme setticemiche, meningiti o aborto.