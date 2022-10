Lamborghini ha scelto di rinnovare il proprio Super Suv portando alla nascita del nuovissimo Urus S. Si tratta di un allestimento sportivo che va ad ampliare l’offerta di Sant’Agata Bolognese e si affianca alla versione Performante presentata alcuni mesi fa.

Infatti, l’obiettivo di Urus S non è quello di superare Performante ma ampliare la possibilità di scelta per gli utenti. Entrambe le versioni sono pensate per offrire allestimenti top di gamma e prestazioni eccezionali con la massima possibilità di personalizzazione.

Con il debutto di Urus S, gli appassionati potranno combinare una vettura lussuosa, confortevole e versatile con prestazioni di altissimo livello. Sotto il cofano, infatti, troviamo un motore V8 twin-turbo da 4 litri in grado di sprigionare 666 cavalli e 850 Nm di coppia.

Lamborghini vuole sempre offrire la massima libertà di scelta ai propri clienti, ecco quindi debuttare Urus S per rendere il Super SUV ancora più personalizzabile

Nonostante le dimensioni e il peso da Super SUV, Urus S resta a tutti gli effetti una Lamborghini. Ecco quindi che l’accelerazione da 0-100 km/h avviene in appena 3.5 secondi mentre la velocità massima è di 305 km/h.

Come confermato dalla stessa azienda, per Urus S sono state effettuate alcune modifiche al design specifiche per questo modello. Si tratta di cambiamenti votati alle performance per permettere di ottenere sempre il massimo dal veicolo.

Le sospensioni ad aria adattative possono assorbire tutte le asperità della strada e sarà possibile selezionare tra le varie modalità di guida per modificare la risposta della vettura. Lamborghini ha individuato sei modalità di guida principali: STRADA, SPORT, CORSA,TERRA, NEVE e SABBIA a cui si aggiunge la modalità EGO per personalizzare a piacimento le varie impostazioni di guida.

Stephan Winkelmann, Chairman and CEO of Automobili Lamborghini ha dichiarato: “Urus ha dimostrato il proprio valore a coloro i quali vogliono combinare un SUV sportivo con una Lamborghini da guidare tutti i giorni. Urus S si affianca perfettamente a Urus Performante, unendo performance, lusso e versatilità. Il successo commerciale di Urus, con più di 20.000 veicoli prodotti, è la dimostrazione delle potenzialità del primo e più longevo Super SUV“.