TIM, Vodafone, Iliad e WindTre sono i migliori operatori nel campo della telefonia mobile anche durante l’inizio della stagione autunnale. I provider hanno messo in campo per gli utenti una serie di tariffe molto vantaggiose, in coincidenza con l’inizio di ottobre.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per l’estate

Gli abbonati di TIM che desiderano attivare una ricaricabile per la telefonia mobile possono certamente scegliere la TIM Wonder. Questa tariffa prevede per gli abbonati consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vantaggiosa anche l’occasione di Vodafone con la sua promozione Special 100 Giga. I clienti del provider inglese riceveranno sempre consumi illimitati per chiamate ed SMS con 100 Giga per internet ad un costo standard di 9,99 euro ogni mese.

Iliad risponde a tutti gli operatori con il lancio della Giga 120. Gli utenti che scelgono il gestore francese attiveranno un pacchetto con minuti illimitati verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per la connessione di rete anche con le linee del 5G.

Infine, la risposta agli altri operatori arriva anche da WindTre. Il provider arancione mette in campo la sua tariffa WindTre Star+. Gli abbonati, in questa circostanza, avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet anche con le velocità del 5G al semplice costo di 7,99 euro ogni trenta giorni