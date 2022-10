Testo, fotografie, video e GIF possono ora essere combinati in un unico tweet grazie a una nuova funzionalità che è stata implementata da Twitter su entrambe le piattaforme Android e iOS. Alessandro Paluzzi, un reverse engineer, è stato il primo a scoprire la capacità ad aprile. Twitter ha successivamente confermato a luglio che stava lavorando per implementare il supporto per i post multimediali. In passato, ti era consentito condividere solo un singolo elemento multimediale per tweet.

Poiché la funzionalità è ora disponibile, tutto ciò che ti viene richiesto è scegliere l’icona dell’immagine all’interno del compositore di tweet e quindi caricare il tipo di media di tua scelta. A seconda di quante immagini, video o GIF carichi, il materiale che aggiungi apparirà in una griglia o in un layout affiancato sulla pagina. Potresti avere un’idea di come sembrerebbe dai tweet che Twitter ha pubblicato.

Twitter continua a migliorare la sua piattaforma

Non è noto se i tweet condivisi su un sito diverso da Twitter supporteranno questa funzionalità. Anche se ci sono state molte polemiche sulla possibile acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, la piattaforma ha continuato a implementare nuove funzionalità. Ha appena rilasciato video “immersivi” a schermo intero per iOS, oltre a uno streaming video illimitato a cui è possibile accedere tramite la scheda Esplora dell’app. Twitter ha anche iniziato a fornire ai membri Blue in Canada, Australia e Nuova Zelanda l’opportunità di modificare i propri tweet e il servizio di social network sta ora testando una funzionalità che consente agli utenti di allegare badge di stato ai propri tweet.