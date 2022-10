L’anno scorso, WhatsApp ha rilasciato una nuova funzione ‘Visualizza una volta’ che consente agli utenti di trasmettere fotografie e video che svaniscono una volta visualizzati, in modo simile a quello che puoi fare in applicazioni come Snapchat e Instagram. L’azienda ora vuole fare un ulteriore passo avanti in questa funzionalità vietando screenshot e registrazioni dello schermo per foto e filmati ‘View Once’.

L’attuale versione beta di WhatsApp disponibile su TestFlight per gli utenti iPhone, come evidenziato da WABetaInfo, noto per esporre le novità nelle beta di WhatsApp, vieta gli screenshot e le registrazioni dello schermo per tutto ciò che viene trasmesso utilizzando l’opzione ‘Visualizza una volta’.

WhatsApp sta lavorando per la privacy degli utenti

Quando si tenta di acquisire uno screenshot mentre si guarda un media ‘Visualizza una volta’, WhatsApp ora mostra un avviso che afferma che l’acquisizione è stata ‘limitata per una maggiore privacy’. Secondo WABetaInfo, anche l’istantanea finale o la registrazione dello schermo visualizzerà questo avviso anziché il contenuto reale, proteggendo così l’utente che ha fornito l’immagine o il video.

La nuova funzionalità è accessibile agli utenti di WhatsApp beta 22.21.0.71 (build 405622068). Vale la pena ricordare che non c’è modo di disattivare la nuova funzione di privacy, che diventerà l’impostazione predefinita per gli utenti di WhatsApp una volta abilitata a tutti. La nuova funzionalità ha funzionato come previsto, secondo 9to5Mac.

Tuttavia, non è chiaro se WhatsApp intenda distribuire questa versione con il blocco degli screenshot al grande pubblico. Questa non è l’unica nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp; le versioni beta più recenti dell’app hanno anche la capacità di generare sondaggi interattivi. WhatsApp ha appena rivelato che, in modo simile a Zoom e FaceTime, gli utenti ora possono generare collegamenti per invitare altri a partecipare a una chiamata.

L’azienda ha anche lavorato a un nuovo programma macOS basato sull’app per iPhone, che funzionerà più rapidamente e consumerà meno risorse hardware grazie alla tecnologia Catalyst. Mentre il nuovo client WhatsApp per Mac è ancora in fase di sviluppo, gli utenti Windows possono ora scaricare la nuova app nativa di WhatsApp.