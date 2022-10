Banche e conti svuotati dal messaggio di ottobre: la truffa distrugge gli utenti

Le banche italiane vengono perennemente attaccate dalle truffe phishing, le quali fanno credere agli utenti di essere comunicazioni reali da parte della propria banca di appartenenza. Intesa Sanpaolo è una delle banche più afflitte da tale piaga, soprattutto con i messaggi che stanno girando attraverso le ultime e-mail.

Intesa Sanpaolo è una delle banche più attaccate: ecco il nuovo messaggio che finge di essere una sua comunicazione

La tua sicurezza è la nostra priorità!

L’accesso al tuo account è stato sospeso a causa di attività insolite.

Per sbloccare l’accesso al tuo account online, segui i passaggi.

Se ignori questo avviso, il tuo account sarà definitivamente bannato.

LINK TRUFFA (qui troverete scritto il sito ufficiale, ma il collegamento vi porterà in un’altra pagina)

Il Gruppo Intesa Sanpaolo

