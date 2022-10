SIM rarissime che valgono migliaia di euro: ecco perché

Guadagnare un piccolo gruzzolo ormai è l’obiettivo di chiunque vada a cercare tra la sua roba conservata magari nel cassetto in camera. Tirare fuori quegli oggetti che un tempo potevano non valere nulla ma che oggi potrebbero valere oro è una consuetudine che in tanti non considerano.

Non ci sono solo gioielli o magari altri oggetti che col tempo guadagnano valore, ma anche cose impensabili come lo sono le schede SIM. Esatto, avete capito bene: la scheda del vostro smartphone potrebbe avere un valore davvero cospicuo. La motivazione starebbe proprio nel numero accoppiato a quella SIM, la quale potrebbe valere davvero tanto per i collezionisti che le ricercano. Non importa a quale gestore faccia a capo la vostra scheda, ma bisogna valutare come è composto il numero telefonico. Certo, bisognerebbe abbandonare il proprio numero di telefono, ma chi non lo farebbe di fronte ad una cifra che supera di netto alcune migliaia di euro?

SIM che valgono tanti soldi: ecco alcuni casi di schede vendute a cifre esorbitanti

I collezionisti considerano tra le varie schede SIM solo quelle definite TOP NUMBER. Stiamo parlando di schede che valgono davvero tanto, le quali possono arrivare anche a 50.000 € secondo quanto riportato.

Basti fare un esempio riguardante il noto sito eBay, sul quale sono state messe in vendita tante schede telefoniche con cinque esemplari in particolare che hanno attirato l’attenzione di alcuni collezionisti. Si tratta di 6000 persone che all’asta sono arrivati a pagare 14.000 € per beccarsele. Un altro caso emblematico è quello di un numero di TIM: 33Y XXXXXXX. Ovviamente gran parte del numero è coperto dalle lettere Y e X proprio per non far capire di che numero si tratti, ma l’importanza è che questo numero è stato battuto ad 8.600€.